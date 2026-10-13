上汽商用车 NAVECO 领胜 V100 上市，官方指导价 12.78 万元起

IT之家 10 月 13 日消息，上汽商用车旗下 NAVECO 领胜 V100 昨日正式上市，由南京依维柯与上汽大通联合打造，融合了大通鸿图商用电动架构与依维柯三十余年宽体轻客重载底盘技术。

新车定位“11 方高效重载新能源宽体轻客”，官方指导价 12.78 万元起，上市期间下订可享限时一口价 10.68 万元起（IT之家注：含国补），并同步推出 4 重限时礼遇。

新车货厢内部尺寸为 3155×1850×1800mm，容积 11 立方米，可容纳 288 个标准快递周转箱。货厢深度适配 3 米长管材板材运输，1850mm 内部宽度可容纳 1.8 米双人床垫，1800mm 内部高度支持立式空调、双开门冰箱等大件直立运输。货台高度为 620mm，配备 270° 磁吸后开门与 1070mm 宽侧滑门，前排为同级唯一的合规真 3 座布局，副驾靠背可调。

新车搭载后置后驱电机，峰值功率 150kW，峰值扭矩 380N·m，最高车速 140km/h，最大爬坡度 36%。底盘可选装 6 片高强度板簧重载后桥，实际载重接近 2 吨。车辆轴距为 3450mm，最小转弯直径 12.7m，轮胎规格为 215/75R16LT。

电池与补能方面，领胜 V100 搭载 69.2kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 综合续航 376km，百公里电耗 16.6kWh，标配 2C 液冷超充，30% 至 80% SOC 补能仅需 20 分钟，并支持 6kW V2L 外放电。