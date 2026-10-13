IDC：英伟达在华数据中心 AI 芯片份额降至 34%，华为升至 28%

北京时间 10 月 13 日，根据路透社看到的一份 IDC 报告，2026 年上半年，英伟达在中国数据中心 AI 芯片市场的份额降至 34%，原因是美国出口管制限制了其产品的供应，同时中国本土竞争对手不断扩大份额。

IDC 数据显示，今年 1 月至 6 月，英伟达在中国市场的 AI 加速器出货量为 67.8 万颗，同比下降 44%。AI 加速器被用于训练和运行 AI 模型。

英伟达 CEO 黄仁勋曾多次批评美国政府的出口限制措施，称这一政策迫使英伟达将中国价值 500 亿美元的 AI 芯片市场拱手让给华为。

IDC 没有具体说明英伟达 34% 的市场份额由哪些产品构成，也没有说明这一数字是否包括 B200 和 B300 等尖端芯片。

在 IDC 追踪的 11 家中国芯片制造商中，有 9 家的出货量同比增长。其中，华为 AI 加速器上半年出货量达到 57.2 万颗，高于去年同期的 30 多万颗，占整体市场的 28%。

此外，阿里巴巴旗下芯片设计部门平头哥的市场份额为 7%，寒武纪以 5% 紧随其后，百度旗下昆仑芯占 4%，海光信息占 3%。

截至发稿，英伟达尚未回复置评请求。