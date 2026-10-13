荣耀 WIN2 系列手机行业首创双风扇全域无死角散热，至高 12070mAh 巨无霸青海湖电池

IT之家 10 月 13 日现场消息，荣耀官方今日举行了荣耀 WIN2 媒体沟通会，介绍了正在构建的「荣耀 WIN 宇宙」。

荣耀 WIN2 系列手机搭载荣耀东风双子星涡轮散热，行业首创双风扇全域无死角散热，疾速降温 50 秒直降 10°C。

新机至高搭载第六代骁龙 8 超级至尊版旗舰芯片，全新幻影引擎深度调校；行业首发 2K 185Hz 双芯绿洲屏，自研超显芯片，宣称打破高清、高刷、护眼“不可能三角”，还有行业最高 5920Hz 调光频率、行业最全面护眼能力，荣耀独家芯片级动态离焦舒缓。

荣耀 WIN2 系列还至高搭载 12070mAh 巨无霸青海湖电池，配备双 1216 环绕低音炮、2 亿像素传感器。

IT之家注意到，荣耀 WIN2 系列手机现已开启预约，新品提供快开黑、指定赢、红蓝 Buff 三种配色，价格暂未公布，提供 12GB+256GB、16GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB 和 16GB+1TB 五种内存 / 存储空间组合。该系列机型采用了横向矩阵 Deco + 立边设计，后置 RGB 灯 + 散热风扇，后盖拥有云纹状特殊图案。

荣耀 WIN2 系列手机、WIN 平板等家族产品将于 10 月 21 日在荣耀 WIN 电竞宇宙嘉年华正式发布。