华为钱包畅行无忧卡乘车信用额度由 20 元升至 50 元，通用全国 330+ 城市

IT之家 10 月 13 日消息，华为终端云服务今日宣布，华为钱包畅行无忧卡的乘车信用额度将升级至 50 元（此前乘车信用额度为 20 元）。

据介绍，华为钱包畅行无忧卡无需预充值，先乘车后付款，全国 330+ 城市通用，支持地铁、公交、机场快线等线路。此次升级后，新用户开通即支持 50 元先乘后付额度，老用户可在刷卡页面提额。

IT之家了解到，此次华为钱包畅行无忧卡提升乘车信用额度，预计是为了应对市域铁等额度不够用的场景。此前有用户反馈，上海市域铁单程 26 元，而畅行无忧卡因为只有 20 元额度，导致自己抵达目的地后无法出站。

华为钱包显示，此前已开卡的老用户（乘车额度 20 元），在刷卡页面会显示“提升额度”按钮。

参考IT之家此前报道，华为钱包与江苏交通一卡通有限公司于去年 4 月联合发布了畅行无忧卡，使用 Harmony OS 5 的用户在更新华为钱包应用至 1.0.10.380 版本后，即可开通相应卡片服务。

相对于传统 NFC 虚拟交通卡的“真实余额，写在芯片里、无法复制和多端同步”不便，畅行无忧卡号称采用“乘车额度模式”，即“每个设备上都只是一串数字，背后与用户账号关联”。