开发者魔改诺基亚经典 3310 功能机，设计定制 PCB 主板令其成功运行自制游戏《Trick Shot II》

IT之家 10 月 13 日消息，据外媒 XDA 报道，近期一名开发者 Hoani Bryson 对诺基亚经典 3310 功能机进行魔改，其基于树莓派 Pico 微控制器设置了一款专用定制电路板，在保留 3310 手机原机屏幕和实体键盘的同时，为设备带来更强的计算能力。

IT之家获悉，相应改造计划源于 Nokia 3310 Jam 8 游戏开发活动。该活动鼓励参赛者制作“具有诺基亚 3310 经典游戏风格的作品”，参赛作品实际上“并不需要真正运行在诺基亚 3310 上，只要在画面、音效和操作方式上呈现出类似经典手机游戏的体验即可”。

开发者 Hoani Bryson 凭借作品《Trick Shot II》获得该活动第一名，不过其游戏复杂程度超出了诺基亚 3310 原始硬件的处理能力，因此 Hoani Bryson 设计了一款基于树莓派 Pico 微控制器的定制 PCB 主板对手机原始硬件进行升级，让自己的游戏能够在其之上真正运行。

对于希望自行尝试这项改造的用户，Hoani Bryson 已在个人网站公布了相关开发细节。若只想体验游戏，用户也可以直接通过网页游玩《Trick Shot II》，IT之家附游戏地址（https://hoaniware.itch.io/trickshot2）。

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