京东“雷霆大仓库”开到英国，消息称已租给 TikTok

IT之家 10 月 13 日消息，据 CoStar News 本月报道，TikTok 已完成一项交易，将位于英国物流核心地带沃里克郡拉格比的一家大型仓库租用为其电商平台。

TikTok 租用的 Rugby 251 是一座位于 M1 与 M6 高速公路交汇处旁、面积 251,000 平方英尺（IT之家注：约 23,319 平方米）的设施，由中国电商巨头京东的基础设施投资和管理部门 —— 京东产发拥有。

市场消息人士告诉该媒体，TikTok 已达成一份为期 10 年的合约，价格约为每平方英尺 11 英镑（现汇率约合 97.5 元人民币）。据悉，该建筑将由 Fulfilled by TikTok 使用，该公司负责其电商平台 TikTok Shop 的存储和发货物流。

IT之家注意到，京东产发公众号 10 月 10 日发文，宣布京东产发英国拉格比高标仓竣工交付，已签约全球跨境电商头部企业。

拉格比位于英国著名“物流金三角”的核心地带，4 小时车程可覆盖全英 90% 以上人口，长期以来是连接英国主要消费市场与欧洲物流网络的重要节点，也是国际化企业布局供应链基础设施的关键区域。

根据京东产发官方介绍，该项目紧邻 M1 与 M6 两条核心高速公路，30 分钟可达伯明翰机场，40 分钟可达东米德兰机场。项目按照 BREEAM Excellent 绿色建筑认证标准及 EPC A+ 能源效率评级要求建设，配备屋顶光伏发电系统、电动汽车充电桩等绿色设施。

近年来，京东产发持续深化欧洲市场布局。截至目前，已在英国、德国、荷兰落地超过 30 个高标准现代化仓储设施，总面积超过 85 万平方米，整体出租率达 95%。