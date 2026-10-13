特朗普集团旗下 Trump Mobile 移动网络公司遭黑客入侵，3615 名用户个人信息泄露

IT之家 10 月 13 日消息，综合外媒 International Cyber Digest 报道，黑客组织 BYOD 发布公告，声称已窃取并公开 3615 名 Trump Mobile 用户的个人信息，包含用户姓名、电子邮箱地址、电话号码、家庭住址及订单详情等均遭泄露。

外媒指出，目前公开的信息尚未显示攻击者提出了赎金要求，而 Trump Mobile 也尚未回应媒体置评请求。

关于入侵途径，BYOD 组织向 International Cyber Digest 表示，他们利用信息窃取程序感染了 Trump Mobile 背后公司 Liberty Mobile 里一名员工的设备；不过外媒 Cybernews 认为黑客是利用了远程访问木马（RAT）获得了 Trump Mobile 隐私信息。

BYOD 声称，其在取得员工设备的访问权限后，将目标转向暴露在外的 Trump Mobile 子域名，目前其仍能够控制 Trump Mobile 旗下一个客户管理后台。BYOD 还提供了一张后台截图，其中显示了一名客户的个人信息。不过，相关后台访问权限目前尚未得到独立确认。

Trump Mobile 于 2025 年 6 月推出时，官方曾承诺，该业务将“彻底改变手机行业”。然而，此次用户数据泄露事件及其后续争议，正让这一品牌的实际表现与最初的宣传形成鲜明对比。