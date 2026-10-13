Nothing Headphone (1) Pro 头戴式耳机开启预售，到手价 2999 元

IT之家 10 月 13 日消息，Nothing Headphone (1) Pro 头戴式耳机现已在京东开启预售。新品采用全新三单元架构，带来录音棚级聆听体验，代言人为金泰亨，到手价 2999 元。

据介绍，这款耳机搭载全新三单元架构，可带来丰富音频细节，配备 10 个麦克风组成的主动降噪系统。外壳采用玻璃、精密加工轻量级钛金属等材质，配备自适应佩戴设计和柔软耳垫内衬，适配更多头型。

同时，该耳机包含 1 个 40mm 低频动圈单元、1 个细节增强单元和 1 个 xMEMS 高音单元，支持动态空间音频技术，可打造沉浸式声场。具备 Hi-Res 小金标认证，支持 LDAC 编解码器。

此外，该耳机具备多枚实体按键，并加入 Flat EQ 切换键，打开即可获得完全中性的声音风格。

IT之家附该耳机详细参数如下：

目前这款耳机已在京东开启预售，定金 50 元，到手价 2999 元。

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