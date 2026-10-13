哀牢山迎来首位“机器人科考队员”，云深处山猫 M20S 拍到“冥界之花”

IT之家 10 月 13 日消息，凤凰网国际今日发布视频，联合中国科学探险协会走进哀牢山，还带上了首位“机器人科考队员”。

视频显示，机器狗替人探路、延伸观测视角，将西黑冠长臂猿观测位置向前推进了约 20 米，还拍到林下“冥界之花”水晶兰。

据云深处科技介绍，《科考中国》栏目联合中国科学探险协会，邀请云深处科技山猫 M20S 轮足机器人参与科考。

作为哀牢山首位“机器人科考队员”，山猫机器狗深入原始林，承担险段探路、生物观测、影像记录与物资运输任务，分担科考风险，依托低扰动特性助力生物多样性与珍稀物种监测，实现国内具身智能机器人在哀牢山的首次野外科考应用。

IT之家从介绍了解到，云深处山猫 M20S 搭载广角相机，实时回传全景画面，科研人员凭借影像识别隐蔽障碍、研判路况，实现“探明一段、推进一段”的安全作业模式，破解原始密林视线受限的核心难题。

云深处山猫 M20S 轮足机器人支持 IP67 防护等级，-30℃~55℃ 的宽温域工作区间，可应对哀牢山剧烈波动的气温变化；轮足构型可无缝切换，依靠大活动范围关节，既可以滚轮快速穿行林间与泥泞地带，也能借助足式关节翻越拦路倒木、踏过乱石滩涂，可深入人难抵达的山林腹地。

哀牢山复杂环境孕育丰富生物资源，是西黑冠长臂猿等珍稀动物的栖息地。西黑冠长臂猿常在树冠层活动，对人为干扰十分敏感，科考人员靠近易惊扰它们，亟需低干扰观测方案。云深处山猫机器狗运行噪音低于 55 分贝，可融入林间环境，体型小巧隐蔽；搭载高清设备，支持多视角拍摄，记录长臂猿自然行为。借助机器人低扰动特性，观测点位向前推进约 20 米，获取了以往难以拍到的画面。

同时，机器狗也可弥补林下观测短板。许多珍稀下层植物被枝叶遮挡，不易被人发现。机器狗凭借低机位视角，避开植被遮挡，探查腐殖层中的隐秘植物。本次哀牢山科考，它成功拍到一年仅约 40 天破土、野外影像稀缺的腐生植物水晶兰，获取珍贵一手影像资料。

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