《动物园之星 2》今日发售：Steam 国区 200 元起，支持中文语音

IT之家 10 月 13 日消息，Frontier Developments 人气动物园模拟游戏续作《动物园之星 2》今日正式发售，距离前作《动物园之星》2019 年发售已过去近七年。

这款游戏将登陆 PlayStation 5、Xbox Series X|S 和 PC 平台，游戏支持简体中文界面、字幕以及中文语音。在 Steam 平台上，《动物园之星 2》国区标准版定价 200 元，豪华版定价 260 元。

IT之家附 Steam 地址：

https://store.steampowered.com/app/3219030/_2/。

豪华版在游戏本体基础上额外收录 6 种来自世界各地的全新动物，以及一系列专属动物招牌。预购玩家可获得“巨嘴鸟食坊与招牌”“3 种动物捐款箱”“老虎合影立板”三项特典。

在游戏中，玩家将扮演动物园管理者，在全球多种生物群系中搭建栖地，照顾陆生、水生与飞行物种。

据 Frontier 官方新闻稿，本次续作首次为系列引入水生和飞行物种，玩家可以建造水族馆和鸟舍，饲养热带鱼群、黑鳍礁鲨、玳瑁海龟以及托哥巨嘴鸟、蛇鹫等物种。水族馆需要玩家配置过滤系统以保持水质，鸟舍则由屏障、支撑杆和动态网罩组成，让鸟类在安全环境中自由飞行。

此外，游戏新增野生动物保护区系统，玩家可以在园区之外设计并管理自然保护区，将动物放归野外，参与全球保护项目。

新作在动画和动物行为表现上实现了世代级提升，动物会依循天性结伴活动、啃食植被，动作与情绪更加流畅传神。游戏还新增了四套全新装饰收藏以及前作五套装饰收藏，为建造提供更多选择。

《动物园之星》是 Frontier Developments 迄今销量最高的作品。根据该公司 2025 年 11 月向伦敦证券交易所提交的公告，截至 2025 年 10 月 31 日，前作全球累计销量超过 550 万份，创收逾 1.45 亿英镑（IT之家注：现汇率约合 12.85 亿元人民币）。Frontier 首席执行官 Jonny Watts 表示，玩家社区的创造力和热情在过去六年中帮助塑造了这款游戏，使其成为定义类型的作品。

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