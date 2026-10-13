全家畅看《余红旧事》：爱奇艺黄金会员 + 京东 PLUS 年卡 168 元发车

爱奇艺黄金会员年卡 + 京东 PLUS 年卡日常售价 258 元，15 日 0 点起 11.11 大促价 168 元：

如果需要爱奇艺白金卡，京东联合会员 15 日 0 点起到手价为 248 元：

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京东 PLUS 会员：官方售价 299 元 / 年

爱奇艺黄金会员：官方售价 248 元 / 年

京东 PLUS 年卡赠 12 积分，可用于：

5 积分换 2 小时保洁（可兑 1 次，大多数城市日常 40 元 / 小时）

3 积分洗一次鞋 / 衣服（可兑 2 次，可洗羽绒服）基础体检（爱康国宾）

1 积分免费寄快递（可兑 4 次，京东快递免首重）、洗车（可兑 1 次）、在线问诊（实测还是很靠谱的）

如果实在用不上，海鲜市场约 8 元 / 积分还是很好出的（快递 7 元、洗衣 17 元、家政 45 元），12 积分也能回本小百元了。

爱奇艺登录手机号和京东 PLUS 会员须保持一致，且黄金会员年卡不支持电视端，白金年卡支持电视端。

下单前请确认下单账号是否有开通京东 PLUS 会员权限，否则将无法充值到账。

黄金年卡会员权益：

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包。

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