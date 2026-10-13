浪潮信息 2026 年三季度归母净利润 38 亿元 ~41 亿元，同比 156.4%~176.64%

IT之家 10 月 13 日消息，浪潮信息今日发布 2026 年三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩预告报告：

归母净利润 ：38 亿元 ~41 亿元，同比 156.4%~176.64%

扣非净利润 ：33.1 亿元 ~36.1 亿元，同比 147.88%~170.37%

基本每股收益：2.5877 元 ~2.792 元

AI 解读 本次业绩预告超出市场普遍预期，业绩大幅增长符合行业景气度趋势。 公司主营业务与财报亮点 浪潮信息主营业务为云计算、人工智能基础设施、服务器等计算机硬件研发、生产和销售，是全球领先的服务器供应商，受益于人工智能产业高速发展带来的算力需求爆发。

本次 2026 年前三季度，预计归属于上市公司股东的净利润为 38 亿元 ~41 亿元，同比增长 156.4%~176.64%；扣非归母净利润预计为 33.1 亿元 ~36.1 亿元，同比增长 147.88%~170.37%；基本每股收益预计为 2.59 元 ~2.79 元。 业绩增长原因 报告期内，人工智能产业快速发展，服务器市场需求旺盛，公司紧抓行业上行机遇，完善产品线布局，持续致力于产品技术创新和提升客户满意度，努力提升产品附加值，增强供应保障能力，有力促进公司经营业绩大幅增长。 风险提示 本次业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计，具体财务数据将在公司 2026 年第三季度报告中详细披露，投资者请关注后续正式报告，理性投资注意风险。

风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。