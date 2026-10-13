韩国 AI 聊天服务 Zeta 陷版权争议：被指暗地允许用户生成侵权二创、将他人 VTuber 版权形象用于自家广告

IT之家 10 月 13 日消息，综合 4Gamers 报道，韩国 AI 公司 Scatter Lab 旗下 AI 聊天服务 Zeta 近期陷入版权争议，一方面是 Zeta 平台发布公告称收到 VTuber 团体彩虹社（Nijisanji）所属经纪公司 ANYCOLOR 版权警告，一方面是有用户发现 Zeta 平台在 Pixiv 刊载的广告用了其他经纪公司 VTuber 形象。

公开信息显示，Zeta 允许用户自行设定角色的性格、说话方式、人物关系及故事背景，再通过与生成式 AI 对话，自由推进故事情节。完成的作品还可以公开发布，供其他用户体验。凭借较为逼真的 AI 对话效果，该平台吸引了不少热衷于角色扮演和虚构故事的用户。

事实上，该平台早在 2026 年 1 月 23 日就已规定“用户只能创建和使用原创角色”，禁止使用可能侵犯第三方权利的角色或图片，涉及艺人、偶像、YouTuber，以及漫画、动画和游戏角色等。

就 ANYCOLOR 发送的版权警告，Zeta 称将全面删除平台未经授权使用其知识产权的相关作品。不过，平台目前尚未公布受影响作品的具体数量及预计完成下架的时间。然而媒体 4Gamers 指出，目前 Zeta 平台上仍能搜索到大量涉及 hololive、VSPO!、Milipro 等经纪公司旗下 VTuber 的相关二次创作。

另一方面，Zeta 此前在多个社交平台投放的广告也因涉嫌侵犯知识产权而引发争议。有用户调查发现，彩虹社旗下 VTuber 仓持妹路特（倉持めると）的形象被用于 Zeta 广告中；此外，也有个人势 VTuber 的形象被稍微修改后出现在 Zeta 在 Pixiv 投放的广告中，对此，Pixiv 表示，正在着手更换广告投放服务商，并继续调查事件的具体原因。