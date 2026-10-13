德国 16 岁少女疑遭机器人骚扰：相关过程被直播，嫌疑人手机已被警方扣押

IT之家 10 月 13 日消息，德国科隆警方当地时间 10 月 12 日发布通报，称当地一名 16 岁少女疑似遭到人形机器人的性骚扰。

警方已扣押涉事机器人及两名嫌疑人的手机，并就涉嫌以性为由实施侮辱的案件展开调查。IT之家从官方获悉，科隆警方目前正在核实机器人当时的运行方式，以及是否有人刻意控制其动作。

据警方通报，此次事件发生在当地时间 10 月 11 日凌晨时分。一名 16 岁少女与两名分别为 17 岁和 18 岁的女性朋友，在科隆市中心 Palmstraße 与 Hohenzollernring 交叉路口附近的一家快餐店外停留时，一台红金配色、身高约 1.2 米的机器人从后方靠近少女，随后疑似触碰其臀部，并做出顶撞动作。

接警后，警方迅速在 Magnusstraße 与 Hohenzollernring 交叉路口附近找到相关涉事嫌疑人，并在一辆大众汽车的后备厢内发现机器人。警方随后扣押了机器人及两名嫌疑人的两部手机。

警方表示，涉事机器人的主人仅有 16 岁，但其一名 19 岁同伴疑似拍摄了事发过程，并在社交媒体上进行直播和解说。

目前，科隆刑事警察正在调查机器人事发时的具体运行方式，以及相关人员是否有意控制其动作。德国媒体《世界报》今日报道称，警方还在查看相关视频资料，事发区域也处于警方摄像头的监控范围内。网上流传的视频片段及相关人员对事件的说法仍需结合调查结果核实，案件尚未有最终结论。