科学家发现迄今最大超高速自转小行星：4.18 分钟转一圈，直径约 2.53km

IT之家 10 月 13 日消息，美国华盛顿大学研究团队利用薇拉 · 鲁宾天文台的观测数据，发现了一颗直径约 2.53 公里的小行星，其自转周期仅为 4.18 分钟。

研究人员称，这使小行星 491384 成为目前已知直径超过 2 公里的超高速自转小行星中体积最大的一颗。相关研究于 10 月 6 日发布在 arXiv 预印本平台，尚待同行评审。

这项研究由华盛顿大学的 Dmitrii Vavilov 领衔，合作者包括 Siegfried Eggl 和 Sarah Greenstreet。团队开发了一套新的自动化分析软件，用于从小行星亮度随时间的变化中估算其自转周期，并识别可能存在误差的测量结果。

小行星的自转速度是研究其内部结构的重要线索。许多小行星被认为是由松散岩石碎块聚集而成的“碎石堆”，主要依靠自身引力维持形态。对于直径超过约 150 米的小行星，通常认为其自转周期很少短于 2.2 小时，这一界限被称为“自转屏障”。如果较大的小行星以远高于这一界限的速度旋转，其内部就需要具备额外的黏聚力，才能避免在离心作用下解体。

天文学家通常通过连续观测小行星的亮度变化来估算其自转周期。不过，天文望远镜的观测往往存在时间间隔，数据采样不均匀可能导致周期计算出现多个候选结果，甚至将错误周期误认为正确答案。随着大型巡天项目能够观测到越来越多的小行星，逐个手动检查这些数据也变得更加困难。

为解决这一问题，研究团队采用了可以针对不同小行星调整傅里叶级数阶数的方法，根据各个天体的观测覆盖情况评估周期结果的可靠性。如果现有数据无法确定唯一的自转周期，软件便会列出多个可能值，并分别给出相应的概率估计。

研究人员将该方法应用于薇拉 · 鲁宾天文台第二次数据预览（DP2）目录中的 9417 颗小行星，筛选出 66 颗自转速度超过传统自转屏障的候选天体。其中，小行星 491384 的估算直径约为 2.53 公里，自转周期约为 4.18 分钟；另一颗小行星 566130 的直径也超过 2 公里，自转周期约为 5 分钟。

研究团队认为，如果这些周期估算得到后续观测确认，这两颗小行星就需要具备相当强的内部黏聚力，才能在如此快速的旋转下保持完整。相关结果也表明，部分小行星的内部结构可能比典型的松散碎石堆更加坚固。不过，由于目前研究仍处于预印本阶段，相关自转周期和尺寸估算仍有待进一步验证。

研究人员还希望继续改进这套软件，使其能够应用于更大规模的天文巡天数据。通过自动识别异常亮度测量结果，研究团队不仅可以提高小行星自转周期的估算可靠性，还可能发现同一张望远镜曝光图像中多个天体同时出现的异常，从而识别存在问题的观测数据。

IT之家注：薇拉 · 鲁宾天文台此前已利用早期观测数据发现多颗高速自转小行星。2026 年 1 月，该天文台公布的另一项研究曾报告一颗直径约 710 米、每 1.88 分钟自转一周的小行星 2025 MN45。此次针对小行星 491384 的研究，则将关注点进一步扩展到直径超过 2 公里的大型天体。