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阿里千问办公电商版曝光：近百人团队开发中，预计双十一预售前夕发布

2026/10/13 20:33:47 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 13 日消息，《晚点 LatePost》今日报道称，阿里旗下 AI 办公产品“千问办公”正在开发一个面向多平台商家的电商版本，计划于双十一预售前夕发布。

该项目于今年 6 月开始筹备，9 月进入集中开发阶段，由千问办公 CEO 陈宇森统筹，黄丕培（花名灵培）负责，目前参与员工接近百人。

消息人士称，阿里电商团队提供行业技能和商家洞察，千问办公团队提供通用 Agent 能力并负责产品协同。千问办公电商版并非独立 App，用户从网页端或客户端进入后，可从通用版本切换至“电商经营”版本。它是一个拥有独立界面和产品逻辑的 Agent，也是千问办公测试的第一个行业版本。

电商版首页目前设有双十一专区、经营分析、商品管理、素材生产和营销推广 5 个板块，当前形态更接近跨平台的分析和生产工作台，尚不能直接替商家调整投流计划或花钱投放，也不是可以接管店铺的全自动 Agent。

据《晚点 LatePost》报道，千问办公现有付费用户中约 20% 来自电商行业，是目前数量最多、使用 AI 也最深的一类行业用户。电商版延续了多平台思路：商家可直接上传商品、服装和模特素材；经营看板汇总多个平台和店铺的数据，显示异常和建议动作；AI 表格整理商品评价、问题和下一步工作。数据接入方面，淘宝、天猫的数据通过阿里内部系统直接连接，有赞、客如云等外部平台正在逐步接入，其他电商平台则需要商家授权登录后才能采集其后台数据。

黄丕培此前在阿里长期从事推荐算法相关工作。IT之家查询公开资料获悉，黄丕培为阿里巴巴高级算法专家，毕业于北京航空航天大学，获博士学位，曾担任淘宝技术部首页个性化推荐算法组负责人，荣获阿里巴巴集团 CEO 最高技术大奖。他于 2023 年主导孵化了绘蛙，这是阿里较早独立开发的 AI 电商应用之一，面向多平台商家和达人生产营销内容。

在此之前，2026 年 5 月 11 日，阿里巴巴宣布千问 App 与淘宝全面互通，千问 App 接入淘宝全品类商品，淘宝 App 内同步上线“千问 AI 购物助手”，涵盖 AI 问答、AI 试穿、AI 种草、AI 省钱等功能。

据阿里官方介绍，双方采用 Agent to Agent 架构，千问 Agent 理解用户意图并判断何时调用淘宝 Agent，淘宝 Agent 则提供消费决策、商品信息、交易、履约等能力。面向商家端，淘宝天猫同步升级了“AI 店小蜜”，投入万亿 token 算力资源，将其从预设问答机器人升级为能处理复杂对话并促成交易的 Agent 客服。

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关键词：阿里巴巴千问办公电商版

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