美国快充需求 Q3 同比增长 26%，特斯拉超级充电站已涨价

IT之家 10 月 13 日消息，美国公共电动汽车直流快充网络继续扩张，但特斯拉超级充电站的价格正在上涨。

根据电动汽车充电数据平台 Paren 发布的 2026 年第三季度美国快充行业报告，7 月至 9 月期间，美国新增 4106 个公共快充接口，分布在 664 个充电站点。

从新增设施数量来看，特斯拉第三季度新增 1287 个快充接口，另通过 Supercharger for Business 项目增加 124 个接口，继续位居各运营商之首。

除特斯拉外，北美电动汽车高速充电网络合资企业 IONNA 以新增 378 个接口排名第二，沃尔玛则以新增 344 个接口排名第三。IONNA 的新增规模较第二季度翻了一倍以上，其中包括接手并更换原 Circle K 充电设施后新增的 44 个站点。Paren 将运营商接手后替换设备的部分站点计为新增基础设施。

新建充电站的规模也在扩大。第三季度，非特斯拉充电站平均每站配置 5 个充电接口，高于一年前的 4.1 个；仅配置一两个接口的新站点占比已降至不足三分之一。特斯拉新建站点平均配备 13.1 个接口，当季还开设了 11 个拥有至少 24 个充电车位的站点，其中佛罗里达州劳德代尔堡的一处站点足足拥有 48 个车位。

充电功率方面，第三季度美国新增快充接口中，额定功率达到 250 千瓦及以上的占比为 73%，高于一年前的 60%。在特斯拉以外的网络中，额定功率达到 400 千瓦及以上的接口占新增数量的 35%，而一年前这一比例仅为 10%。

随着充电网络扩张，用户使用量也在增长。Paren 统计显示，第三季度美国公共快充网络共完成 5040 万次充电，同比增长 26%；其中，7 月单月充电量达到 1760 万次，创下月度纪录。全国快充接口平均利用率为 15.9%，与第二季度的 15.8% 基本持平。美国 30 个主要充电市场的平均利用率达到 21.1%，其他地区则为 11%；洛杉矶以 31.8% 的利用率位居主要市场之首。

充电可靠性整体保持稳定。Paren 的全国可靠性指数为 93.9，该指标综合考虑成功充电、重试、失败尝试及设备停运时间，并不等同于设备在线率。在接受评估的 52 个州及地区中，有 50 个得分达到 90 分或以上，高于一年前的 46 个；俄克拉何马州和佛蒙特州仍未达到这一水平。

价格方面，美国公共快充的全国平均价格在第三季度升至每千瓦时 0.54 美元（现汇率约合 3.6 元人民币），同比增长 2.7%。Paren 将这轮上涨主要归因于特斯拉超级充电站调价：非会员平均价格同比上涨 15%，达到每千瓦时 0.569 美元（IT之家注：现汇率约合 3.8 元人民币）；会员价格同比上涨 9%，达到每千瓦时 0.396 美元（现汇率约合 2.7 元人民币）。与此同时，特斯拉以外充电网络的平均价格连续第五个季度维持在每千瓦时约 0.533 美元。

采用分时电价的充电站，价格差异更加明显。第三季度高峰时段的平均价格达到每千瓦时 0.637 美元，低谷时段则为 0.438 美元，两者相差近 0.20 美元。对于经常使用公共快充的电动汽车车主而言，充电时段和会员身份都会影响实际支出。

第三季度美国新增充电站中，约 90% 位于城市市场；664 个新增站点中，农村地区仅占 68 个。尽管大型充电站和高功率设备正在增加，但城市与农村地区的建设分布仍不均衡，偏远地区的公共快充覆盖仍有待改善。