英伟达 DLSS 5 最新模型 10 月 16 日推送：性能相比 9 月翻倍，4K 显存占用降低 20%

IT之家 10 月 13 日消息，英伟达官方刚刚宣布，DLSS 5 的 3D 引导神经渲染模型将在本周迎来重大性能更新，新的模型将于 10 月 16 日正式推送。

据英伟达官方博客，通过系统性的渲染管线优化与神经模型精炼，新模型的性能达到 9 月版本的 2 倍，GPU 开销降低约 50%。与 3 月首次技术演示相比，累计性能提升达到 10 倍。

英伟达同时确认，10 月更新将模型体积缩减 24% 至约 1.18 亿参数，4K 分辨率下的显存占用降低 20%，视觉保真度与 9 月版本相当。VideoCardz 指出，这些改进来自渲染管线和神经模型本身的优化，而非删减 DLSS 5 的既有功能。

新模型将率先登陆 NBA 2K27。在 4K 场景下，NBA 2K27 的帧率从 65 FPS 提升至 90 FPS 以上，相比 9 月版本提升超过 30%。

英伟达官方博客称，新模型在 NBA 2K27 中可实现最高 1.4 倍的帧率提升。更新将于 10 月 16 日面向 GeForce RTX 50 系列显卡、RTX Spark 笔记本以及 GeForce NOW 云游戏服务推送，并将成为未来所有 DLSS 5 游戏的默认模型。

游戏支持方面，英伟达确认《霍格沃茨之遗》将于 11 月 5 日获得 DLSS 5 支持，覆盖 RTX 50 系列、GeForce NOW 和 RTX Spark 平台。

开发商 Avalanche Software 利用 DLSS 5 的 SDK 控制功能对神经渲染效果进行了调整，以保持游戏原有的艺术风格。该更新还将把游戏现有的 DLSS 技术升级至最新版本。

IT之家此前报道，网易《燕云十六声》也将于 11 月下旬跟进推出 DLSS 5 正式支持，该游戏目前已有超过 1 亿玩家，Steam 同时在线峰值超过 25 万，社区对官方 DLSS 5 支持的需求强烈。

RTX Remix 模改平台也将于 10 月 23 日获得 DLSS 5 支持。据 VideoCardz 报道，模改作者将能够通过 RTX Remix 运行时和工具包配置 DLSS 5，包括逐对象控制、视觉效果调整和场景遮罩等功能。英伟达以两个社区项目展示了集成效果：Sparkles / Kim2091 的《辐射 4》RTX 项目增强了头盔反射、材质细节和阴影；SoftSoundd 的《镜之边缘》RTX 项目改善了接触阴影、环境光遮蔽和光照响应。

此外，英伟达同步发布了 DLSS 帧生成性能模式（Preset C）的 Beta 版本，适用于 RTX 40 系列和 RTX 50 系列显卡及 RTX Spark 笔记本。该模式以更轻量的算法替换帧生成中的第二个 AI 模型，在画质略有妥协的前提下提升帧率，在 RTX 5060 上最高可带来 35% 的性能提升。