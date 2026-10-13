《GTA 6》PC 版被曝 2027 年第一季度发售，Rockstar 旗下双平台游戏最短间隔

IT之家 10 月 13 日消息，据 GamesBeat 刚刚报道，四名熟悉 Rockstar Games 计划的消息人士透露，Rockstar 计划在 2027 年第一季度三个月时间内推出《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）的 PC 版。GamesBeat 称已确认这一时间窗口，Rockstar Games 方面暂未置评。

《GTA 6》的主机版本已确定于 2026 年 11 月 19 日登陆 PlayStation 5 和 Xbox Series X/S。

如果 GamesBeat 报道属实，PC 版将有望在主机版发售数月后推出。这将是 Rockstar 旗下游戏 PC 版与主机版间隔最短的一次。作为对比，《GTA 5》于 2013 年 9 月登陆主机平台，PC 版则于 2015 年 4 月推出，两者相隔约 1 年零 7 个月。

Take-Two Interactive CEO 斯特劳斯 · 泽尔尼克在今年 5 月表示，PC 平台对 Take-Two 而言“正变得越来越重要”，但截至 2026 年 9 月的投资者电话会议，Take-Two 的财报和官方材料中仍未将 PC 列入《GTA 6》的发行平台。

据 ScreenRant 报道，前 Rockstar 制作人约翰 · 里奇奥在 YouTube 频道 Kiwi Talkz 的采访中表示，PC 版延后并非出于对 PC 平台的忽视，而是因为 PC 硬件配置的多样性使得优化工作更加复杂，优先确保标准化主机平台的性能表现是更务实的资源分配策略。

从商业角度看，尽早推出 PC 版对 Rockstar 有明显的利益。GamesBeat 指出，《GTA 6》的制作预算据传超过 20 亿美元（IT之家注：现汇率约合 134.12 亿元人民币），而 PC 玩家群体代表着《GTA 6》受众的显著扩展。

此外，Rockstar 计划在《GTA 6》中引入用户生成内容工具，该公司于 2023 年 8 月收购了《GTA 5》角色扮演服务器框架 FiveM 背后的团队 Cfx.re。据 TechRadar 报道，FiveM 是 PC 版《GTA V》的模组框架，这意味着《GTA V》的角色扮演活动 100% 发生在 PC 平台上。PC 版的尽早推出，是角色扮演服务器和其他用户生成内容在《GTA VI》中落地的前提条件。

在线模式的节奏也与此相关。Twitch CEO 丹 · 克兰西在东京电玩展期间接受彭博社采访时表示，《GTA VI》的在线模式将在“明年”推出。克兰西称 Twitch 团队与 Rockstar 就相关计划进行了大量沟通。Rockstar 尚未公布《GTA VI》在线模式的官方上线时间。