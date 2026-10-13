联想小新 27 元气版一体机上架：酷睿 5 处理器 320 + 16GB + 512GB，10 月 16 日开售

IT之家 10 月 13 日消息，联想 (Lenovo) 现已在电商平台上架小新 27 元气版一体机，当前提供霁蓝 / 绛紫 / 霞绯 3 种配色。

这一型号基于酷睿 5 处理器 320，配备 16GB LPDDR5X-7467 内存、512GB SSD 存储，集成 27" FHD 120Hz 高色域屏幕，标价 6,999 元，10 月 16 日 00:00 开售。

从整体配置上来看，小新 27 元气版对应面向全球市场的 IdeaCentre AIO 27IWC11。其预留第二 M.2 SSD 盘位，配备 5MP 摄像头，包含 Harman 2.0 音箱，集成柔和氛围灯区，标配无线键鼠。

小新 27 元气版机身与屏幕厚度一致，薄至 13mm；底座较上代减薄 38%；屏幕亮度 350nits，支持类纸书体验，低蓝光无频闪；配备可升降与俯仰调节的屏幕支架。

其拥有 2 个 USB-C 20Gbps、4 个 USB-A 10Gbps、1 个 1GbE RJ-45、1 个 HDMI 2.1 (TMDS) in&out、1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

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