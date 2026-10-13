“中国刻蚀机之父”尹志尧：AI 有可能会出现泡沫，这点大家需要多加留意

IT之家 10 月 13 日消息，第 26 届中国国际工业博览会昨日于上海开幕。在当日下午举行的集成电路高峰论坛上，中微公司董事长兼总经理尹志尧在分析行业趋势时，谈及了 AI 话题。

▲ 图源：中微公司官微 | 中微公司董事长兼总经理尹志尧博士发表演讲

他表示，现在 AI 话题非常火热，几乎所有会议都在谈 AI，但自己要提出一个警示：AI 有可能会出现泡沫，这点大家需要多加留意。

尹志尧称，回看 1984—2026 年全球半导体行业 CAPEX 的年度增减曲线，波动十分剧烈，行业资本开支一年增幅可以达到 100%，也可以一年下滑 30%，还会出现连续下行。未来我们仍可能经历行业周期性变化，要思考的是如何去应对这种周期波动。

今年 8 月，在美国企业持续向 AI 数据中心扩张计划投入巨额投机性资本之际，欧洲监管机构已经开始考虑即将到来的 AI 泡沫破裂。欧洲主要银行机构表示，市场很可能出现调整，而且这种冲击不会放过世界任何一个地区或任何一个人。

IT之家注：尹志尧被称为“中国刻蚀机之父”，是首位入职英特尔的中国留学生，在美国工作 20 多年，手握几百项专利，一手托起两家世界顶尖设备公司。

60 岁时，尹志尧毅然放弃百万年薪回国创业，彼时中国半导体设备市场几乎一片空白，随后他创立并带领中微公司成为与曾经工作过的美国公司齐名的刻蚀机巨头之一。