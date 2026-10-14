苹果 visionOS 27.2 开发者预览版 Beta 4 发布

IT之家 10 月 14 日消息，苹果今日向 Vision Pro 用户推送了 visionOS 27.2 开发者预览版 Beta 4 更新（内部版本号：24N5114a），本次更新距离上次发布 Beta / RC 间隔 7 天。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

本次更新主要修复此前测试版中的问题并提升系统稳定性，属于正式版发布前的常规迭代。截至目前，苹果与媒体均未列出 Beta 4 新增的显著界面或功能变化。

visionOS 27.2 SDK 供开发者为运行该测试版的 Apple Vision Pro 构建和测试应用。开发者还应使用 Xcode 27.2 Beta，其中包含适用于 visionOS 27.2 的 SDK，以便验证应用在新系统上的兼容性。

visionOS 27 本身带来的重点能力包括增强对象追踪、高帧率姿态更新、Apple Immersive Video 制作与实时预览增强，以及宽高比门户支持。

附 visionOS 27 发布历史：

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