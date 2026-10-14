苹果 watchOS 27.2 开发者预览版 Beta 4 发布

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IT之家 10 月 14 日消息，苹果今日向 Apple Watch 用户推送了 watchOS 27.2 开发者预览版 Beta 4 更新（内部版本号：24S5112a），本次更新距离上次发布 Beta / RC 间隔 7 天。

watchOS 27.2 与 iOS 27.2 一同测试苹果在 9 月发布会展示的新版健康 App，包括 Insights 和 Longevity 标签页，以及基于 Apple Watch 数据的 Readiness Score（准备度评分）。临近正式版发布，Beta 4 预计没有大规模新功能，重点应是修正问题、提升稳定性与性能。

iOS 27.2 Beta 4 据报道移除了重新设计的健康 App，但 watchOS 27.2 Beta 4 仍在测试相关健康体验；苹果尚未明确说明该功能最终会以何种形式、在哪个版本正式上线。

Beta 版可能出现耗电、应用不兼容、同步异常或数据风险，建议不要在主力 Apple Watch 上安装；若要测试，最好使用备用设备并提前完成 iPhone / Watch 备份。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版和公测版？

• 公开测试版：需注册 Apple Beta 版软件计划，之后通过【设置】【通用】【软件更新】【Beta 版更新】来升级；

• 开发预览版：需登录注册苹果开发者计划，之后通过【设置】【通用】【软件更新】来升级。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

附 watchOS 27 发布历史：

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