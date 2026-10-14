Neuralink 前总裁的视力芯片，让遗传性眼病患者重新读出了单词

IT之家 10 月 14 日消息，Science Corporation 首席执行官马克斯 · 霍达克（Max Hodak）宣布，该公司已将自研的视力修复芯片 PRIMA 植入首位斯塔加特病患者体内。斯塔加特病是一种遗传性眼病，会逐步损害人的中心视力。曾是脑机接口企业 Neuralink 前总裁、联合创始人的霍达克在 TechCrunch Disrupt 大会的舞台上介绍，PRIMA 项目的研发，是公司布局新型脑机接口（BCI）宏大目标中的一环。

霍达克在演讲中表示：“视网膜属于中枢神经系统。我们认为人工耳蜗、视网膜假体、运动假体，都属于不同类型的脑机接口。”

霍达克描绘了这样一幅愿景：脑机接口将广泛应用于各类医疗技术，而不只是用来操控电脑。

PRIMA 芯片已经在欧洲获批商用，用于治疗地图样萎缩（一种晚期年龄相关性黄斑变性）失明的患者。而该公司认为这项技术还能用于多种疾病，包括目前尚无根治手段的斯塔加特病。

斯塔加特病会侵害视网膜外层，导致眼部感光细胞逐步凋亡，但负责向大脑传递视觉信号的视网膜内层有可能得以保留。患病后视野中心会出现暗点，并且随时间不断扩大。全球大约有 15 万人因该病丧失视力。

霍达克说：“用这套设备方案的优势之一在于，如果把大脑比作计算机，视觉本质就是电位，也就是沿视神经传递的电信号。对于大脑而言，视觉仅此而已。所以只要能让视神经向大脑其他部位正确发送信号，就能为患者重建视觉。”

该公司称，这名斯塔加特病首例受试者于今年 5 月在澳大利亚悉尼眼科医院接受了 PRIMA 植入手术，相关临床试验仍在推进。患者在第一次康复训练中看到了单个字母，第二次训练时已经可以读出单词。

使用这套设备时，患者需要接受一小时的手术，在眼球后部感光细胞退化的位置植入一枚微型芯片。患者再佩戴带有摄像头的眼镜，将捕捉到的外界画面传输给芯片。这枚植入物本质上相当于人工感光细胞。

霍达克介绍：“这名患者体内的植入芯片大小为 2 毫米乘 2 毫米，放置在眼底。患者的视觉感受就像透过一根吸管看东西。它无法提供大视野的彩色视觉，只在中心视野形成一小块黑白画面，但成像锐利、对比度高，一次可以看清几个字母。下一步目标是扩大视野。想要制作更大的植入芯片，就要兼顾眼球的曲面结构，同时我们需要把电极做得更小，以此接近人眼原生的细节分辨水平。”

他继续说道：“我们已经找到了清晰的技术路线。下一代产品正在研发，预计明年开展人体试验；五年内，我们有希望让视力水平接近天然视力。”

据IT之家了解，霍达克在离开 Neuralink 后，于 2021 年创立了 Science Corporation，当时公司就公布计划，研发先进神经工程与脑机接口技术。但公司打算先验证技术可行性，并搭建可持续的商业模式，这也是他们先从为视障人群恢复视力入手的原因。

关于 Science Corporation 的脑机接口技术，该公司此前表示，其传感器将植入颅骨内、贴附在大脑表面，这一点和 Neuralink 设备不同，后者是直接植入脑组织内部。

公司称，这款设备有望用于治疗多种神经系统疾病，例如监测脑肿瘤患者的神经活动。

霍达克表示：“短期来看，我们的首个临床适应症尚未对外公布，是一种大众耳熟能详的神经退行性疾病。我们也在研究脑卒中相关应用。举例来说，如果患者因脑卒中造成部分脑组织坏死，只要在大脑深部两个不同区域建立信号连接，就相当于新增皮层区域，如同完整新增脑区，这是传统电极无法实现的。而长期来看，公司的终极使命，是搞清楚大脑如何产生意识，并学会打造人工构造的大脑。”

霍达克还提到，Science Corporation 认为，未来很多人都会使用某种脑机接口。虽然公司现阶段的产品并不是面向“健康的 40 岁人群”设计，但他们认为，人到六七十岁时，大多会需要某种脑机接口。

他说：“我们希望找到方法，不只是延长寿命，更要延长健康生存期。”