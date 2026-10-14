微软打了场翻身仗：股价收于 543.45 美元创新高，市值自 6 月低点猛增 1.4 万亿美元

IT之家 10 月 14 日消息，据彭博社 13 日晚间报道，微软股价当日上涨 0.4%，收于 543.45 美元（IT之家注：现汇率约合 3,644 元人民币），近一年来首次刷新历史纪录，延续了过去四个月的强劲涨势。

微软股价突破了 2025 年 10 月创下的前期高点。自 6 月低点以来，微软累计上涨逾 54%，市值增加约 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.39 万亿元人民币），反映出投资者对微软及其 AI 领域地位的信心不断增强。

几个月前，微软还是标普 500 指数中表现最差的股票之一。当时，投资者担心微软在 AI 基础设施上投入巨资，却未能获得足够回报，同时对软件行业潜在的冲击感到忧虑。

今年 6 月，微软股价重挫 17%，创 2000 年以来最差单月表现，市值缩水近 6,000 亿美元（现汇率约合 4.02 万亿元人民币）。回过头来看，这一历史新高，标志着微软彻底扭转了此前的跌势。

7 月 29 日公布的财报成为转折点。微软云计算业务营收增速创四年来新高，推动股价次日暴涨 16%。此后，微软延续反弹势头，取得 1998 年以来最好的季度表现。

财报公布后，至少两家机构上调微软股票评级至“买入”，认为微软有能力受益于不断增长的 AI 服务需求。

彭博社追踪的 72 名分析师中，68 人建议买入微软股票，没有一人建议卖出；平均目标价为 584 美元（现汇率约合 3,916 元人民币），较周二收盘价高出约 8%，反映出分析师对未来 12 个月股价上涨空间的预期。

尽管过去几个月涨势强劲，微软今年以来的整体表现仍受到上半年低迷行情拖累，累计涨幅约为 12%。相比之下，纳斯达克 100 指数同期上涨 21%，标普 500 指数上涨 14%。

在美股“科技七巨头”中，微软今年以来的涨幅与谷歌母公司 Alphabet 和亚马逊相差不大，但不及 Meta、苹果和英伟达，后三者的股价均上涨超过 15%。