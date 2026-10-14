印度软件巨头印孚瑟斯董事长尼勒卡尼：AI 正推动业务增长，就业担忧纯属无稽之谈

IT之家 10 月 14 日消息，据彭博社报道，印度知名科技企业家、印孚瑟斯董事长南丹 · 尼勒卡尼不认同 AI 会造成大规模失业的担忧。他认为，AI 反而能为小企业注入活力，催生新的技能需求。

现年 71 岁的尼勒卡尼，是印孚瑟斯七名联合创始人之一。他在新德里举行的彭博创新经济论坛上指出，虽然编程等工作越来越多地可以由 AI 完成，但技术应用和风险管理也会创造新的就业机会。

与此同时，他斥责 AI 将取代人类就业的说法“纯属无稽之谈”。

尼勒卡尼认为，确保 AI 安全可靠运行将创造新的工作岗位。“企业转型不只是写代码。70% 的工作涉及治理、变革管理、企业转型和安全防护。怎样防止 AI 机器人产生幻觉？又该怎样防止 AI 智能体失控？”

他进一步指出，新岗位则主要集中在了解客户需求、协调合作、组织人员共同工作等方面。

印孚瑟斯等印度软件外包巨头长期依靠大量工科毕业生为全球客户编写程序。随着 OpenAI、Anthropic 等企业的 AI 模型编程能力不断提升，传统的软件外包模式受到冲击。

尼勒卡尼也承认，编程工作逐渐实现自动化，但技术在整个服务项目中只占很小一部分。“所谓 AI 导致失业，不过是为了迎合大资本利益而炒作的灾难论。我们这类企业面临的业务需求实际上比以往任何时候都大，因为企业转型非常复杂，而 AI 要求企业从根本上重新思考经营方式。”

投资者却没有表现出同样的信心。IT之家从报道中获悉，随着 AI 编程工具不断升级、功能日益强大，股东对印孚瑟斯争取新业务的能力愈发担忧。过去两年，印孚瑟斯股价累计下跌约 45%。当地时间周二，印孚瑟斯股价上涨 3.2%，竞争对手塔塔咨询服务上涨 6.2%。

尼勒卡尼说：“我们只会有越来越多的业务。当然，各家公司也必须做好准备，推动自身转型，帮助员工学习新技能，并建立新的业务能力。这些确实都需要做到，但也意味着未来还有更多工作要做。”