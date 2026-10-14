错过后悔等半年：漫步者 S2000MKIII 蓝牙音箱以旧换新后 1058 元补上加补

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漫步者 S2000MKIII 蓝牙音箱发售于 2019 年 6 月，今年日常售价为 1780 元。

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据介绍，漫步者 S2000MKIII 蓝牙音箱由漫步者于 2019 年秋推出，定位 Hi-Fi 音箱。这款产品在保持了双 15W 平板高音振膜 + 双 50W 5.5 英寸铝盆中低音单元配置的基础上，改进了箱体设计，蓝牙芯片也更新为支持 aptX HD 的高通 QCC3031 芯片。

两个箱体侧板均为原木打造，整重 16.65kg，支持 AUX、PC、蓝牙、光纤、同轴输入，可用旋钮或者遥控调整部分设置，也能手机蓝牙直连播放，支持蓝牙 5.0 和 aptX HD 解码。

D 类功放芯片则是三颗德仪的 TAS5754M，可以独立控制高音和重低音，分别驱动两组扬声器。光纤、同轴接口芯片 PCM9211 同样出自 Burr-Brown，支持 24-bit，216-kHz 的高精度输入数字音频信号。

DSP 芯片同样来自德州仪器，型号为 TLV320AIC3254，可精确控制频率分配。

漫步者 S2000MKII 和 S2000MKIII 的区别：

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