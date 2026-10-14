大众确认第二代 ID.Buzz 正在研发：技术更先进，价格有望更便宜

IT之家 10 月 14 日消息，大众汽车乘用车品牌 CEO 施文韬证实，复古风格纯电 MPV ID. Buzz 将推出第二代车型。

施文韬在 2026 年巴黎车展接受《Auto Express》采访时，被问及 ID. Buzz 的未来。他回应称：“我们在推进这项工作。”

现款车型问世已有四年，接下来还会进行升级，之后才会推出全新第二代车型。施文韬确认，新车将采用大众最新的可扩展系统平台（SSP）。

施文韬强调，这款车“绝对是经典”，美国消费者确实很喜欢 ID. Buzz，只是销量没有反映出来。复古设计未能带来预期的销售成绩，价格是原因之一。“ID. Buzz 的成本结构有问题。遗憾的是，这也就让它很难真正取得成功，也难以实现规模化销售。但这也说明，只要坚持品牌本色，就能让品牌充满吸引力。”

施文韬强调，大众无意刻意营造重温昔日辉煌的浪漫情怀，也不会像某些汽车品牌那样，把过去的所有车型名称和经典车款逐一复活，但仍会充分利用自身的经典元素。“这些经典元素必须用起来，因为那些新品牌没有。他们没有历史。”

下一代 ID. Buzz 将采用大众全新的 SSP 平台。相比现款车型使用的 MEB 平台，新平台能够带来更长的续航里程、更快的充电速度和更好的软件体验。IT之家从报道中获悉，SSP 平台还有望帮助大众降低新车售价，作为大众汽车集团大量车型共用的统一技术平台，该平台有助于摊薄研发和生产成本。

对于如何让下一代 ID. Buzz 卖得比现款更便宜，施文韬暗示，成本较低的磷酸铁锂电池也能发挥作用。