苹果库克现身清华大学：参加经管学院顾问委员会年会，目前担任主席

IT之家 10 月 14 日消息，多位网友 10 月 13 日晒出图片和视频，在清华大学经济管理学院看到了苹果执行董事长蒂姆 · 库克。

还有网友晒图，清华大学当日举办了清华大学经济管理学院顾问委员会 2026 年会议。

IT之家查询清华大学经济管理学院官网获悉，清华大学经济管理学院顾问委员会成立于 2000 年 10 月，委员大多是国际著名跨国公司董事长，也包括世界一流大学商学院院长和诺贝尔经济学奖获得者，现有 69 位委员，共 71 位成员。境外委员中有国际知名企业家 53 位，国际顶尖大学校长两位、海外知名商学院院长 4 位、诺贝尔经济学奖获得者两位。

该顾问委员会的使命是加强学院与外部各界的联系，提升学院在科研和教学方面的整体水平，帮助学院建设成为世界一流的经济管理学院。顾问委员会每年召开一次年会，讨论学院的工作进展和面临的挑战，为学院战略性和方向性的事务出谋划策。

目前清华大学经济管理学院顾问委员会的主席是蒂姆 · 库克，委员名单则包括李彦宏、马云、马化腾、埃隆 · 马斯克、萨提亚 · 纳德拉、马克 · 扎克伯格等一众企业领袖。

根据清华大学经济管理学院官方介绍，清华大学经济管理学院顾问委员会 2026 年会议于 10 月 13 日、14 日在北京召开。这是顾问委员会成立以来的第 27 次年度会议。

今年顾问委员会新增委员 3 人，新增接任委员 5 人。3 位新增委员分别是：

英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）

AMD 董事会主席兼首席执行官苏姿丰（Lisa Su）

瑞士百达集团高级管理合伙人百达铭（Marc Pictet）

5 位新增接任委员分别是：

宝马集团董事长聂科维（Milan Nedeljković）

沃尔玛公司总裁兼首席执行官方威翰（John Furner）

可口可乐公司首席执行官柏瑞凯（Henrique Braun）

泛大西洋资本集团联席总裁、全球成长型股权投资负责人马丁 · 埃斯科瓦里（Martín Escobari）

bp 集团首席执行官梅格 · 奥尼尔（Meg O'Neill）

上述 5 位接任委员所在公司的前任都曾是学院顾问委员会委员，因工作变动不再担任。