国家统计局：9 月数据存储设备、平板电脑、计算机和移动电话机价格分别同比上涨 46.7%、23.6%、21.8% 和 14.9%

IT之家 10 月 14 日消息，据央视新闻报道，国家统计局公布的数据显示，9 月份，居民消费价格指数（CPI）环比上涨 0.2%，涨幅比上月回落 0.2 个百分点；同比上涨 0.9%，涨幅比上月扩大 0.1 个百分点；扣除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 1.0%，涨幅与上月相同。
IT之家从数据中获悉，工业生产者出厂价格指数（PPI）环比上涨 1.2%，涨幅比上月扩大 0.8 个百分点；同比上涨 5.0%，涨幅比上月扩大 1.2 个百分点。
从环比看
全国 CPI 上涨 0.2%，涨幅比上月回落 0.2 个百分点。
其中，服务价格由上月上涨 0.1% 转为下降 0.2%，对 CPI 环比的影响由上月上拉约 0.04 个百分点转为下拉约 0.08 个百分点。
服务中，随着暑假结束，飞机票、宾馆住宿和旅行社收费价格分别下降 8.7%、7.0% 和 6.0%，合计影响 CPI 环比下降约 0.12 个百分点；秋季开学，教育服务价格上涨 0.4%，影响 CPI 环比上涨约 0.03 个百分点。
工业消费品价格上涨 0.7%，涨幅比上月回落 0.1 个百分点，影响 CPI 环比上涨约 0.22 个百分点。
工业消费品中，受国际市场价格变动影响，国内汽油价格上涨 4.9%，涨幅比上月回落 2.3 个百分点，黄金饰品价格由上月上涨 7.6% 转为下降 2.1%，两项合计影响 CPI 环比上涨约 0.14 个百分点；
受成本走高影响，移动电话机、计算机、数据存储设备和平板电脑价格分别上涨 3.7%、2.0%、1.7% 和 1.5%，合计影响 CPI 环比上涨约 0.04 个百分点；
从同比看
全国 CPI 上涨 0.9%，涨幅比上月扩大 0.1 个百分点。
其中，汽油价格上涨 16.6%，涨幅扩大 7.3 个百分点，影响 CPI 同比上涨约 0.47 个百分点，带动能源价格涨幅由上月的 4.1% 扩大至本月的 7.3%。
扣除能源的工业消费品价格上涨 1.6%，涨幅回落 0.2 个百分点，影响 CPI 同比上涨约 0.39 个百分点。
其中，黄金饰品价格上涨 22.5%，涨幅回落 11.1 个百分点，影响 CPI 同比上涨约 0.11 个百分点；数据存储设备、平板电脑、计算机和移动电话机价格分别上涨 46.7%、23.6%、21.8% 和 14.9%，涨幅均有扩大，合计影响 CPI 同比上涨约 0.23 个百分点。
服务价格上涨 0.8%，涨幅与上月相同，影响 CPI 同比上涨约 0.40 个百分点。服务中，出行服务价格上涨 2.1%，涨幅扩大 0.8 个百分点；医疗服务价格上涨 4.0%，涨幅与上月相同。