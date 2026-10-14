新作者必须完本才能签约，番茄小说被曝大幅抬高签约门槛

IT之家 10 月 14 日消息，据界面新闻报道，10 月 12 日，番茄小说发布签约模式调整通知，因大幅抬高签约门槛，引发争议。

根据最新调整，自 2026 年 10 月 12 日起，Lv.0 与 Lv.1 作者的新作品只能选择“完本签约模式”，Lv.2 及以上作者才可在连载签约与完本签约间自由选择。

番茄小说称，为帮助作者更好的适应新版签约机制，所有作者名下已创建作品均可继续连载，不受作者等级影响。

IT之家注意到，番茄小说还一同发布了作家等级 3.0 体系改版上线通知，表示为了更好地服务广大番茄小说创作者，树立更清晰的成长里程碑，更准确地体现作者的创作质量与专业水平，平台将对作家等级体系进行升级改版，等级分规则也将同步调整，新规则于【2026 年 10 月 12 日】正式生效。

番茄小说作家等级由番茄小说注册作者（以下简称“作者”）在平台发文、签约等行为中累计获得的等级分决定，共分为 8 个等级。每月内，当作者累计获取的等级分达到更高的等级门槛时，即可升级（殿堂金番除外）。不同等级可享受对应的平台权益，等级越高，可解锁的等级权益越丰富。

本次调整仅涉及各等级门槛及判定规则的更新，等级权益内容保持不变。

作家等级受单部作品近 12 个月实际所获总稿费最高值影响，随近 12 个月稿费变化动态调整，可能上升或下降。为保障作者的创作体验，平台设置 31 天过渡期【2026 年 10 月 12 日-2026 年 11 月 11 日】。