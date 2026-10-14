众筹到手价 1699 元，小米米家金属旅行箱上架

IT之家 10 月 14 日消息，小米米家金属旅行箱已经上架有品，将于 10 月 21 日开启众筹，众筹到手价为 1699 元，提供银色与钛金色两种配色。

IT之家注意到，新品箱体沿用米家行李箱标志性的横向条纹设计，箱体由高性能 6 系铝镁硅合金框体与 5 系铝镁合金箱壳组合而成，并采用无铆钉框体工艺。官方称，金属旅行箱制作流程复杂，对材质与工艺成熟度要求较高，整箱需经过约 150 道工序。

米家称其与 HINOMOTO 联合研发了静音万向轮，内部采用金属独立减震结构，并宣称获得 SGS 静音轮认证。页面给出的实验室口径数据为：行走 72 公里后轮皮磨损小于 2 毫米，行走噪音低于 43 分贝；同时通过万向轮行走性能 6 倍国标检测。拉杆部分采用航空级 6 系铝镁硅合金，表面经高抛光处理，官方称经 18000 次抽拉后仍能保持顺滑，并通过 6 倍国标耐疲劳测试，支持四挡高度调节。

收纳方面，官方标注容量约 37 升，称可满足 3 至 5 天中短途出行；内部采用双侧 U 型拉链封闭结构与双隔板设计，内衬为桃皮绒面料，并宣称具备抑菌特性。锁具采用一键中控式 TSA 密码锁，官方称按压一次即可同时打开两侧锁扣，便于安检与取物。

细节配置上，产品配有锌合金防撞护角、慢回弹双料提手、超细纤维合成革拉杆握把、高亮质感合页与耐磨脚垫；官方同时宣称其通过拉杆耐疲劳 6 倍国标检测及整箱性能国标检测。

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