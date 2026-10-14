众筹售价 114 元起，小米智能开关 2 Pro 上架

IT之家 10 月 14 日消息，小米智能开关 2 Pro 已上架，将于 10 月 19 日开启众筹，众筹价 114 元起。产品定位仍是“把传统灯具接入智能家居”的入门级改造件：采用标准 86 底盒，可原位替换传统开关；官方重点放在单零火兼容、Mesh 2.0 组网、按键可转无线开关，以及对传统灯 / 智能灯的同时适配上。

IT之家注意到，这一代继续走“薄面板”路线。商品页称面板厚度控制在 3.5mm，并加入高强度钢片支架，强调安装后更贴合墙面、降低变形概率。表面为 AG 玻璃，叠加 AF 涂层，主打抗油污、耐指纹、防刮花，提供双色可选。按键部分改用微动开关，官方描述为按压清脆、回弹利落。

安装兼容性方面，其支持“单零火兼容设计”，可根据家中线路条件自动呈现单零火不同操控界面，面向没有预留零线的老房改造场景，官方称无需改线、无需额外改造费用。同时，双键、三键版本可在米家 App 中为每个按键自由分配对应灯具，降低接错线后反复拆装调试的成本。

连接与控制方面，小米智能开关 2 Pro 采用小米 Mesh 2.0 模组，官方宣称响应速度提升 50%、组网时间降低 50%，并支持远程自动 OTA。控制方式覆盖实体按键、米家 App 远程操作、小爱同学语音控制，同时标注支持小米澎湃智联与“已接入米家”。这部分功能依赖蓝牙 Mesh 网关，页面小字也提醒接入米家需搭配具备蓝牙 Mesh 网关能力的设备。

场景化能力方面，官方给出的链路包括：开门自动亮灯，需要智能门锁、蓝牙 Mesh 网关、窗帘等配合；离家时一键关灯、开窗帘并联动扫地机器人。更实用的一项是“按键可转无线开关”—— 在无线模式下，按键不只控制灯，也能联动扫拖机器人、空气净化器等设备。

安全与耐用参数方面，新品支持 10A 最大电流负载、2200W 负载能力，提供过温 / 过载保护；寿命宣传为“双百万”设计，对应 100 万次级别按压 / 通断指标。

细节功能上，产品采用鞍型接线端子，强调齿型压线结构可兼顾单股与多股电线，降低安装伤线概率；同时支持用电量统计，可按日 / 周 / 月 / 年查看，适合对回路能耗敏感的用户。