《云顶之弈》迁移至虚幻引擎后 Bug 频出，《英雄联盟》官方致歉

IT之家 10 月 14 日消息，《云顶之弈》从今年 8 月的第 18 赛季起，由 Hextech 引擎切换至虚幻引擎，然而上线后出现了性能瓶颈和各种 Bug。对此，《英雄联盟》官方今日发文致歉，表示“这绝非我们的本意，我们对此向大家深表歉意”。

《英雄联盟》官方称，将云顶之弈迁移到虚幻引擎，是因为希望能将这款游戏长久地运营下去，而旧引擎已经接近能力上限。“虽然我们推迟过引擎切换 —— 将自然之力赛季计划推后一个赛季，并再次推迟了测试服上线。但是最终呈现在大家面前的云顶之弈，体验仍旧不达预期：外观道具 / 小小英雄缺失、商店购买弈子响应延迟、频繁掉帧卡顿，以及各种 Bug 与崩溃问题。”

官方表示，在过去的几个版本中进行了大量的修复，但仍有许多善后工作亟待处理。官方将重点关注于对游戏手感和体验影响最大的核心问题：游戏崩溃与性能优化、指令响应度、弈子移动路径与目标锁定、网络延迟、调整阵型 / 拖拽弈子体验、视觉清晰度、外观道具等。

《英雄联盟》官方还称：“虽然从长远看，选择虚幻引擎这一方向本身有其合理性，但我们更希望坦诚面对自己的不足，并从中吸取教训。未来我们会更加稳健地推进每一步，也感谢大家的包容与反馈。”

IT之家注意到，公告中并未提到任何补偿内容。

虚幻引擎的《云顶之弈》并非全新游戏或《云顶之弈 2》，完全由相同开发团队打造，只不过是换了个引擎。玩家数据将会完整保留，但设置、自定义选项、收藏装饰内容等将会恢复为默认状态，玩家需要重新设置。

此外，《云顶之弈》更新虚幻引擎后不再支持 2GB 内存的 iOS 机型、2GB/3GB 内存的 Android 机型，PC 最低配置要求则是 Windows 10（19041 版本以上）、DirectX 11、Shader Model 5。