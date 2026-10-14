ikbc 光盒 87 键盘新增磁轴版本，到手价 349 元起

IT之家 10 月 14 日消息，ikbc 今年本月推出了搭载机械触点式开关、支持三模连接的光盒 87 键盘。而在昨日，该企业又追加推出磁轴版本的光盒 87。

光盒 87 磁轴版采用雾透效果键帽与机身，集成按键背光、前后双灯带、立体按键指示灯，塑造全景式桌面氛围灯效。

其采用 TKL (80%) 配列，内部为 7 层填充 Gasket 结构，采用铝合金定位板；支持 8kHz 回报率、32kHz 全键扫描率；PCB 支持轴体热插拔，预装“炫酷磁轴”。

光盒 87 磁轴版可选单模与双模版本，后者集成 1000mAh 电池，Rapid Trigger 精度则有 0.005mm 和 0.001mm 两档，字符刻印可选双色丝印荧光字符的“夜画”和单色丝印大字符的“夜印”。

其各版本具体到手价如下：

夜印 + 单模 + 0.005mm：349 元；

夜印 + 双模 + 0.005mm：429 元；

夜印 + 单模 + 0.001mm：399 元；

夜画 + 单模 + 0.001mm：419 元；

夜画 + 双模 + 0.001mm：479 元。

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