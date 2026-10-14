海关总署：中国 9 月集成电路出口 449.51 亿美元，同比增长 136%

IT之家 10 月 14 日消息，海关总署今日公布的数据显示：

中国 9 月集成电路出口 449.51 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,013.98 亿元人民币），同比增长 136%；

汽车出口 207.5 亿美元（现汇率约合 1,391.29 亿元人民币），同比增长 62%；

稀土出口 6,809.4 万美元（现汇率约合 4.57 亿元人民币），同比增长 14.3%；

手机出口 169.82 亿美元（现汇率约合 1,138.65 亿元人民币），同比增长 14.2%。

据海关统计，前三季度，我国装备制造业引领作用突出，贡献了近九成出口增量，中间品占出口总值的比重超过一半，有效发挥全球产供链“稳定锚”作用。出口产品向智向绿，集成电路出口增长 99.1%，电动汽车、锂电池、风力发电机组以及零部件等绿色产品出口分别增长 72.3%、36.4% 和 22.4%。

海关总署副署长王军 10 月 14 日在国新办新闻发布会上表示，前三季度进口快速增长，主要得益于我国经济运行平稳、超大规模市场效应持续释放、先进制造业不断发展壮大、关键零部件等各类中间品需求旺盛。前三季度，我国进口存储部件增长 1.5 倍，集成电路增长 56.6%，航空器零部件增长 17.6%。