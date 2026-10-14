《糖果传奇》开发商打造的免费游戏引擎：Defold 正式支持微软 XBOX

IT之家 10 月 14 日消息，Defold 基金会于 10 月 12 日发布公告，发布开源跨平台游戏引擎 Defold 1.14.0，正式支持 Microsoft XBOX 游戏开发，并向经微软批准的开发者免费提供相关资源。

IT之家注：Defold 自 2008 年问世，定位为免费、源码可获取的跨平台游戏引擎，支持网页、移动端、桌面端及主机发行，其特点是运行体积较小、注重性能，并提供跨平台构建工作流，开发者可复用同一代码库面向多个平台发布作品。

Defold 最初由《糖果传奇》（Candy Crush）的 King 工作室开发，而 King 现隶属微软公司。该游戏引擎此前已支持任天堂 Switch，索尼 PlayStation 4 和 PlayStation 5 游戏主机。至此 Defold 已覆盖 Xbox、PlayStation 与 Nintendo Switch 三大主流主机平台。

开发者需先通过 ID@Xbox 等微软发行项目获得 Xbox 主机开发资格。完成审批后，开发者可在 Xbox 中间件页面申请访问 Defold，并由 Defold 基金会提供 Xbox 专属资源与说明。

申请经核实后，Defold 基金会将提供 Xbox 专属扩展与说明文档。相关功能包括用户管理、游戏存档等平台集成，同时涵盖构建、打包和测试 Xbox 游戏所需的开发工具与工作流程信息。