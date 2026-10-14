彭博社报告：云游戏与 AI 或将终结传统游戏主机

IT之家 10 月 14 日消息，彭博社今天（14 日）发布的《深度分析：云游戏与 AI 或最终终结游戏主机》行业研究报告预测，到 2035 年，云游戏市场规模将达到 380 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,547.91 亿元人民币）。随着云游戏日益普及，传统游戏主机可能最终失去自身在大众消费市场的地位。

报告指出，AI 将使游戏越来越复杂，对硬件性能的要求也会不断提高。相比每隔几年推出一代性能更强的新主机，利用数据中心运行游戏，再通过互联网将画面传输给玩家，能够更有效地满足需求。

其中，任天堂在云游戏领域的布局相对有限，一直将其放在公司战略的次要位置，因此可能难以适应这一转变。索尼集团的处境则相对有利，旗下 PlayStation Plus 服务体系更加成熟，还拥有支持远程游玩的 PlayStation Portal。

微软、英伟达和腾讯也有望凭借云基础设施方面的投资获益。报告预计，微软 XBOX 云游戏将维持约 40% 的市场份额，截至 9 月的季度累计云游戏时长估计达到 2.2 亿小时。

英伟达凭借需求旺盛的 GPU，在 GeForce NOW 云游戏服务方面具有技术优势；腾讯则被认为在中国云游戏市场拥有领先的技术实力。

负责该报告的彭博行业研究分析师内森 · 奈杜认为，当今 AI 数据中心服务需求激增，推高了算力价格。预计到本世纪 20 年代末，随着大量数据中心建成，GPU 的算力供给将超过需求。过剩算力越多，市场竞争就越激烈，算力价格也会随之下降，云游戏运营商的经营成本效益将得到改善。

奈杜表示，游戏硬件正逐渐成为面向少数发烧友的产品。对于追求顶级性能的核心玩家来说，游戏主机仍有存在价值，也可能像唱片机一样，继续受到收藏爱好者青睐。游戏主机不再是玩电子游戏的主要入口，而是众多选择之一，并且是一种“相对不划算”的选择。