“闯入荒野”的一抹银：五菱星光 L 官方改装电镀银车型亮相

IT之家 10 月 14 日消息，今天（14 日）上午，五菱汽车公布了五菱星光 L 的“电镀银”官方改装车型外观。该车从车身到轮毂都采用了亮银色涂装，全车大部分区域保持了一致的配色，官方称其为“闯入荒野的一抹银色”。

作为参考，在售的五菱星光 L 搭载插混系统，CLTC 纯电续航 260km，CLTC 综合续航 1260km。同时，现款共有 3 款车型，上市指导价 11.28-13.58 万元。

该车定位中大型 SUV，采用六座布局；可选苍松绿、沁湖蓝、墨竹黑、山岩银、晨霜白五种配色；新车长宽高分别为 4980/1930/1760mm，轴距 2950mm。

座舱方面，该车搭载 8.8 英寸仪表屏 +15.6 英寸中控屏，配备 256 色全色域呼吸氛围灯，支持固定 / 随机 / 驾驶三种模式。内饰提供云釉白、砂陶棕两款配色可选。

五菱星光 L 搭载 1.5T/1.5L 插电式混合动力系统，发动机提供 78kW（IT之家注：1.5L 自然吸气）与 105kW（1.5T）两种功率版本，电动机最大功率 170kW，配备 37.9kWh 磷酸铁锂电池组。

值得一提的是，五菱于 10 月 8 日宣布该车达成新的里程碑：上市 80 天销量突破 20000 台。