光刻机巨头 ASML 阿斯麦第三季度营收 116.6 亿欧元创新高：净利润 50 亿欧元，需求排到 2030 年

IT之家 10 月 14 日消息，光刻机巨头 ASML 阿斯麦今日发布公告，2026 年第三季度实现创纪录的 116.6 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 874.01 亿元人民币）净销售额，毛利率为 57.5%，净利润为 50 亿欧元（现汇率约合 374.79 亿元人民币）。

ASML 预计 2026 年第四季度净销售额在 142 亿至 152 亿欧元（现汇率约合 1,064.4 亿至 1,139.36 亿元人民币）之间，毛利率约为 57%。

ASML 预计 2026 年全年净销售额预计在 440 亿至 450 亿欧元（现汇率约合 3,298.16 亿至 3,373.11 亿元人民币）之间，毛利率约为 56%。

ASML 总裁兼 CEO Christophe Fouquet 表示，一些客户表达了对 2029 年甚至 2030 年订单的兴趣。“鉴于如此强劲订单量持续增长需求，我们现在预计 2027 年和 2028 年的供应计划将无法完全满足客户需求。鉴于此，我们正在研究将 2028 年产能提升到超过之前公布的 30% 增长的方案。此外，我们通过生产力升级产品组合，持续为客户提供大量晶圆产能。”