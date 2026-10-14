威马汽车公众号喊话“B 能汽车”讨薪，消息称 App 再次无法使用

IT之家 10 月 14 日消息，威马汽车官方微信公众号号今日发文“第一天：B 能汽车，请发我们工资”，但不久后便删除了文章。

据蓝鲸新闻报道，威马汽车官方 App“小威随行 App”在苹果商店已无法搜索到。从今年 6 月底开始，有车主反映小威随行 App 无法使用。

2025 年 9 月，威马汽车发布《关于“新威马汽车”重组情况的说明》，根据 2025 年 4 月 3 日法院裁定批准的重整计划，深圳翔飞汽车销售有限公司已接管威马四公司，正在全力以赴推动威马 EX5 和 E5 车型在温州基地快速恢复量产。

新威马制定了分三步走的 2025~2030 经营发展规划：

复兴阶段（2025~2026）：2025 年 9 月复产 EX5 / E.5 车型，确保年产销 1 万台，争取实现产销 2 万辆; 同时海外破局，布局泰国 KD 工厂，开拓东南亚及中东市场。2026 年量产 10 万台。

发展阶段（2027~2028）：年销量跃升 25 → 40 万台高阶辅助驾驶车型量产，AI 赋能研发、生产、营销全链条，启动 IPO 筹备。

跨越阶段（2029~2030）：2030 年产量挑战 100 万台营收 1200 亿，构造智慧出行生态圈，成为行业新标杆。

据IT之家 2025 年 11 月报道，小威随行 App 重新上线 iOS 和安卓平台，威马汽车团队宣布成功恢复了小威随行 App 的主要功能。

对于最新的“讨薪文章”，宝能汽车官方热线工作人员回应蓝鲸新闻称，威马目前由翔飞接手；在记者追问翔飞是否与宝能有关联时，该客服给出了肯定答复，并称威马车辆有问题也可以联系他们。

对于威马官微发布的讨薪内容，客服人员将其归结为历史遗留问题，并说道“是威马以前欠的”。

针对“小威随行 App 无法登录使用”等问题，宝能汽车客服人员表示，该系统目前已经处于欠费停机状态，建议记者联系威马售后处理，并提供了一个威马售后的联系方式。

威马汽车售后方面工作人员称：“App 是网联部门负责不属于售后方面，但了解下来，App 无法使用大致是服务器问题，目前网联方面没有具体回复，我们也需要听他们那边才能知道。”