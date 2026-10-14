《使命召唤 3》游戏时隔 20 年迎来非官方 PC 移植版：支持 4K 与高帧率

IT之家 10 月 14 日消息，游戏媒体 dsogaming 昨日（10 月 13 日）发布博文，报道称通过 CoD3Recomp 项目，可以实现运行《使命召唤 3》非官方 PC 移植版，填补该作 20 年未登陆 PC 的空白。

《使命召唤 3》游戏于 2006 年发行，此前从未推出 PC 版本，成为《使命召唤》系列中少数未登陆 PC 的作品。

本次非官方移植版基于 XBOX 360 版本，支持最高 4K 分辨率。玩家可调整图像尺寸、切换窗口或无边框全屏模式，并修改视野范围、纹理质量与模型细节。

移植版支持 MSAA、FXAA 和纹理过滤。游戏可突破 Xbox 360 版 60 FPS 的帧率限制，玩家可设置帧率上限，或让游戏按硬件性能运行。

该项目首日支持键盘和鼠标操作。玩家可开启或关闭鼠标原始输入，并在设置菜单中自定义全部按键；游戏还提供字幕、辅助瞄准和命令控制台，控制台支持上帝模式、自由移动等命令。

PC 移植版支持全部 15 个关卡。菜单、加载画面、开场动画、战斗和存档点均可正常使用，玩家也可按空格键跳过过场动画。该项目通过 GitHub 发布，本身不含游戏内资源，运行游戏需使用玩家自有的 XBOX 360 ISO 镜像文件。

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