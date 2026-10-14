卫星数据揭示：全球多个大城市正发生地面沉降

IT之家 10 月 14 日消息，地面沉降指地表缓慢下沉的现象，会损毁建筑物、地基、排水与污水管网，还会加剧洪涝风险。但目前关于地面沉降动态变化的相关资料仍然有限，政策制定者难以定位风险加剧区域，无法判断哪里需要紧急治理。以往各类评估所采用的方法、监测时段各不相同，或是仅针对少数城市开展研究，难以进行全球横向对比。

陶胜利（Shengli Tao，音译）、胡谢（Xie Hu，音译）及其团队分析了 2014 至 2023 年间采集的高分辨率卫星数据，以此测量 107 个国家 465 座城市的地表形变情况。研究成果发表于《自然・城市》（Nature Cities）期刊。

IT之家注意到，墨西哥城部分区域的局部下沉速率全球最高，约为每年 217 毫米；不过整座城市的沉降中位数为每年 8 毫米。同样位于墨西哥的托雷翁，沉降速度约每年 17 毫米。

从区域来看，亚洲的沉降问题最为严峻。印度尼西亚棉兰（约每年 33 毫米）、万隆（每年 22 毫米）以及伊朗伊斯法罕（每年 11 毫米）的全市沉降中位数位居前列。

波士顿、纽约、伦敦、北京、东京、首尔、悉尼、蒙得维的亚、那不勒斯的年度地表形变总体稳定，估算的沉降或抬升速率在每年 0.1–1.9 毫米区间。该数值幅度很小，解读结果时需要谨慎。

研究作者提醒，这项为期 9 年的研究聚焦大城市相对局部地面沉降，可能未覆盖行政边界以外区域；地面监测站点稀少地区，测算结果不确定性更高。持续监测有助于验证沉降趋势是否延续，支撑针对性治理。

参考资料：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。