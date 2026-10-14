Stellantis 明确表态：不会出售玛莎拉蒂

IT之家 10 月 14 日消息，据外媒 motor1 今天（14 日）下午报道，Stellantis 集团 CEO 安东尼奥 · 菲洛萨再次否认出售玛莎拉蒂的传闻，并明确反对拆分集团旗下的欧洲品牌与美国品牌，强调 14 个品牌都有各自的存在价值。

本周出席 2026 年巴黎车展期间，菲洛萨被问及玛莎拉蒂出售传闻时明确回应“绝无此事”。

此前，Stellantis 也曾多次澄清玛莎拉蒂可能易主的消息，菲洛萨的最新表态再次确认了集团“保留”的立场。

玛莎拉蒂近年经营不佳，销量持续下滑，长期发展前景也受到质疑。Stellantis 曾尝试通过多种方式改善品牌经营状况，还与潜在合作伙伴展开谈判，但并未因此打算出售玛莎拉蒂。

菲洛萨还明确否定了另一项提议：拆分 Stellantis 旗下的欧洲品牌与美国品牌。他认为，这种做法“根本不可行”。公司应该在全球范围内开发关键技术，而不是将区域部门视为独立的业务部门。

Stellantis 的技术共享涵盖动力总成、整车平台等多个领域，同一套技术可以用于不同品牌的车型。集团旗下拥有菲亚特、标致、雪铁龙、欧宝、沃克斯豪尔、蓝旗亚、DS、阿巴斯、阿尔法 · 罗密欧、玛莎拉蒂，以及 Jeep、Ram、道奇和克莱斯勒，共计 14 个汽车品牌。

菲洛萨强调，每个品牌在集团战略中都有独特的定位。

不过，保留全部 14 个品牌，不代表集团会向所有品牌投入同等规模的资金。

考虑到部分品牌的目标消费群体存在重叠，目前的 Stellantis 正重新审视旗下品牌的投资分配。据IT之家了解，调整后的战略将优先发展五大业务：Jeep、Ram、标致、菲亚特，以及 Pro One 商用车业务。