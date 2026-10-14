湖南出台开源鸿蒙专项实施方案：到 2028 年力争落地 100 个示范场景，支持长沙打造“鸿蒙生态培育标杆城市”

IT之家 10 月 14 日消息，10 月 13 日，湖南省制造强省建设领导小组办公室印发《湖南省培育开源鸿蒙生态加快软件和信息服务创新发展的实施方案》（湘制造强省办〔2026〕7 号），以省级文件推动开源鸿蒙生态建设，开源鸿蒙正式从“生态倡议”升级为“省级工程”。

文件明确，到 2028 年，湖南力争落地 100 个开源鸿蒙示范场景，打造 150 个开源鸿蒙示范项目，培育 3 款行业级开源鸿蒙操作系统，完成 200 款开源鸿蒙应用软件研发，聚集 5 万名开源鸿蒙开发者，培育集聚鸿蒙生态核心企业 100 家以上，形成“研发-生产-应用-服务”产业闭环。

文件提到，支持长沙打造“鸿蒙生态培育标杆城市”，株洲打造工业设备软硬件适配认证及北斗融合应用基地，湘潭推进车载系统、智能终端研发示范，建设长株潭“全场景鸿蒙应用示范城市群”，打造全国一流的开源鸿蒙生态创新策源地、产业集聚地、应用示范地。

IT之家获悉，文件围绕产业集聚、拓展应用示范场景、增强科技创新能力、推进软硬协同发展、完善生态体系、强化人才支撑保障六大方向作出部署，推动政务、行业、消费三条主线全面铺开。