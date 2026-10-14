紫光股份 2026 年三季度归母净利润预估 24.2~30.6 亿元，同比增长 72.38%~117.97%

IT之家 10 月 14 日消息，紫光股份今日发布 2026 年三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）业绩预告报告：

归母净利润 ：24.2 亿元 ~30.6 亿元，同比增长 72.38%~117.97%

扣非净利润 ：21 亿元 ~27.4 亿元，同比增长 43.84%~87.68%

基本每股收益：0.85 元 ~1.07 元

AI 解读 本次业绩预告归母净利润增速区间高于市场普遍预期，业绩表现超预期。 公司主营业务说明 紫光股份主营智能联接、智慧计算、智慧存储、主动安全、云与智能、算力网络等信息通信技术（ICT）基础设施及解决方案，旗下拥有新华三知名品牌，聚焦 AI 基础设施领域布局。 本次财报亮点 2026 年前三季度，预计归属于上市公司股东的净利润为 24.2 亿元～ 30.6 亿元，同比增长 72.38%～ 117.97%，上年同期盈利 14.04 亿元。

扣除非经常性损益后的净利润预计为 21 亿元～ 27.4 亿元，同比增长 43.84%～ 87.68%%，上年同期盈利 14.6 亿元。

基本每股收益预计为 0.85 元～ 1.07 元，上年同期为 0.49 元。 业绩增长原因 人工智能需求持续释放，公司聚焦 AI 基础设施及解决方案核心业务，优化业务布局，推动营业收入快速增长和毛利水平提升。

2026 年 5 月末完成新华三 6.98% 股权收购，持股比例提升至 87.98%，增厚归母净利润。

原新华三少数股东股权收购义务对应的金融负债到期，不再计提利息费用。

报告期内非经常性收益预计约 2.7 亿元～ 3.7 亿元，上年同期为非经常性损失 0.56 亿元。 后续展望 本次为初步测算结果，具体财务数据将在 2026 年第三季度报告中详细披露，投资者需注意投资风险。

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