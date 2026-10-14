TUXEDO 发布 Linux 独显笔电 Stellaris 16 – Gen8，可选 Mini LED、OLED 屏

IT之家 10 月 14 日消息，德国 Linux PC 制造商 TUXEDO 当地时间昨日发布了其最新笔记本电脑 Stellaris 16 - Gen8 - INTEL。

这一型号定位“台式机替代”平台，搭载英特尔酷睿 Ultra 9 处理器 290HX Plus，可选 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / 5080 / 5090 笔记本电脑 GPU，可选一般 LCD LED / Mini LED / OLED 屏幕。

Stellaris 16 - Gen8 - INTEL 拥有全铝机身，内置 3 风扇散热系统（支持 240W 持续性能释放），集成 99Whr 电池，本机质量 2.6~2.8kg，兼容 Aquaris 外置液冷。

其拥有 2 个 DDR5-6400 CSO-DIMM 内存模组插槽、2 个 M.2 2280 PCIe SSD 盘位，支持 2.5GbE LAN，配备无线网卡，集成支持人脸识别的 FHD 摄像头、麦克风、2 个 2W 扬声器，提供雷电 4、Mini DisplayPort 2.1、SD UHS-II 读卡器等 I/O。

屏幕方面，这款笔电的 3 种屏幕配置分辨率均为 WQXGA (2560×1600)，分别是 300Hz 刷新率 500nits 亮度的雾面一般 LCD LED、300Hz 刷新率 1000nits HDR 亮度的雾面 Mini LED、240Hz 刷新率 1000nits HDR 亮度的镜面 OLED。

IT之家了解到，TUXEDO Stellaris 16 - Gen8 - INTEL 的 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 笔记本电脑 GPU、一般 LCD LED、2×8GB 内存、500GB SSD 存储的基础配置不含税价格为 2,350 欧元（IT之家注：现汇率约合 17,615 元人民币）。