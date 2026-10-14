华为 MateBook 鸿蒙电脑获 HarmonyOS 7.0.0.111 升级，新增 3D 壁纸、多人互助通信共享等功能

IT之家 10 月 14 日消息，华为官方今日宣布，MateBook 鸿蒙电脑开启了 HarmonyOS 7.0.0.111SP7 版本升级。此次升级覆盖 MateBook Pro / Pro S / 14 鸿蒙版 / Fold 非凡大师，新增 3D 影像壁纸、多人互助通信共享等功能，同时支持设置个性化字体和图标、外接光驱刻录光盘等功能。

▲ IT之家图赏：华为 MateBook 14 鸿蒙版实拍

IT之家附版本更新日志如下：

【亮点推荐】 新增 3D 影像壁纸功能，双指滑动锁屏界面，屏幕可实时进行响应，呈现 3D 效果 (设置> 桌面和个性化 > 壁纸 > 3D 影像)。 【图库】 新增“时刻”功能，可根据时间、主题或场景，自动聚合精华照片、视频，生成精彩时刻。 【设置】 支持字体和图标的个性化设置 (设置> 桌面和个性化 > 图标 / 字体样式)。 【系统】 1. 支持外接光驱刻录光盘。

2. 优化隔空手势功能，提升使用体验。

3. 提升整机系统稳定性和性能，为您提供更流畅的操作体验。 【音效】 优化浏览网页时麦克风拾音效果。 【桌面】 优化部分场景粒子动效显示效果。 【小艺】 点击右下角小艺球由打开小艺小窗变更为打开小艺大窗口，方便您使用更多小艺功能。 【安全】 合入 2026 年 10 月安全补丁，增强设备系统安全。 【笔记】 修复“全景智记”跨设备协同场景下，从电脑切换至手机录音时，录音内容不转写的问题。 【文件管理】 修复预览打开云盘图片不支持翻页的问题。

需要注意的是，多人互助通信共享功能并未体现在更新日志中，但华为官方账号确认了该功能的存在。