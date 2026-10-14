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华为 MateBook 鸿蒙电脑获 HarmonyOS 7.0.0.111 升级，新增 3D 壁纸、多人互助通信共享等功能

2026/10/14 16:56:31 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 10 月 14 日消息，华为官方今日宣布，MateBook 鸿蒙电脑开启了 HarmonyOS 7.0.0.111SP7 版本升级。此次升级覆盖 MateBook Pro / Pro S / 14 鸿蒙版 / Fold 非凡大师，新增 3D 影像壁纸、多人互助通信共享等功能，同时支持设置个性化字体和图标、外接光驱刻录光盘等功能。

▲ IT之家图赏：华为 MateBook 14 鸿蒙版实拍

IT之家附版本更新日志如下：

【亮点推荐】

  • 新增 3D 影像壁纸功能，双指滑动锁屏界面，屏幕可实时进行响应，呈现 3D 效果 (设置> 桌面和个性化 > 壁纸 > 3D 影像)。

【图库】

  • 新增“时刻”功能，可根据时间、主题或场景，自动聚合精华照片、视频，生成精彩时刻。

【设置】

  • 支持字体和图标的个性化设置 (设置> 桌面和个性化 > 图标 / 字体样式)。

【系统】

  • 1. 支持外接光驱刻录光盘。

  • 2. 优化隔空手势功能，提升使用体验。

  • 3. 提升整机系统稳定性和性能，为您提供更流畅的操作体验。

【音效】

  • 优化浏览网页时麦克风拾音效果。

【桌面】

  • 优化部分场景粒子动效显示效果。

【小艺】

  • 点击右下角小艺球由打开小艺小窗变更为打开小艺大窗口，方便您使用更多小艺功能。

【安全】

  • 合入 2026 年 10 月安全补丁，增强设备系统安全。

【笔记】

  • 修复“全景智记”跨设备协同场景下，从电脑切换至手机录音时，录音内容不转写的问题。

【文件管理】

  • 修复预览打开云盘图片不支持翻页的问题。

需要注意的是，多人互助通信共享功能并未体现在更新日志中，但华为官方账号确认了该功能的存在。

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关键词：HarmonyOS华为 MateBookMateBook华为

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