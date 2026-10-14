日立推出木制数据中心，主打低成本、亲和外观

IT之家 10 月 14 日消息，日立制作所今日宣布推出木制数据中心，该产品是公司旗下小型数据中心“Flexible Design Container”的新型号，具备低成本、建设周期短等优点。由于立柱等部分采用木材，它不仅能够更好融入城市环境，还能吸收二氧化碳。

据官方介绍，该产品采用模块化设计，可降低部署成本和周期，提升 IT 设备的运行效率。日立对此表示：“与建筑物式数据中心相比，该产品可安装在工厂空地等场所，不需要配备大规模电源。”

IT之家了解到，该产品在立柱、横梁等主要承重结构中使用木材。与钢筋混凝土相比，木材重量更轻、易于处理，适合采用预制装配式施工工艺，可以提升施工效率。根据日立制作所估算，该产品可实现 20 吨二氧化碳减排效果。

此外，这款数据中心的外墙同样使用木材，配合场地绿化等措施，可打造与城市景观协调的效果。日立制作所表示：“即使在靠近居民生活区的地点，也能够建设兼顾周边环境和当地特色的数据中心，从而推动与当地社区达成共识，提高社会接受度。”

安全方面，该数据中心满足建筑坚固性要求，达到抗震安全标准最高等级“I 类”。即使发生大地震，建筑物也可在无需修复的情况下继续使用，寿命超 30 年。该产品支持气体灭火系统、防入侵措施，以及电子门锁、摄像头的出入管理系统。

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