小米汽车推出北方八省冬季服务保障：含免费冬季专项检查、更换冬季胎免工时费等

免费冬季专项检查（限 1 次）：冬季用车，安全先行。活动期间，每车可到店享受一次免费冬季专项检查，包括全车灯光、底盘悬架、轮胎胎压 / 胎纹、制动盘与制动片状态、雨刮功能、蓄电池状态等 15 项车辆安全健康检查。根据车辆情况免费加注防冻玻璃清洗液和防冻液，让爱车从容应对严寒。

免费借用轮胎防滑链（按需）：积雪路面行驶，防滑链是重要保障。活动期间，车主可按需免费借用轮胎防滑链，借用需提前 3 天通过小米汽车 App 进行预约，签署借用协议后按指引正确安装使用。防滑链仅限积雪或结冰路面使用，行驶速度不超过 50 公里每小时，进入无雪路段需及时拆除。具体适配规格与安装方式，可咨询服务中心工作人员。

更换冬季胎免工时费（免费更换、还原各 1 次）：活动期间，每辆车可享受免费更换并还原全车冬季轮胎各一次，用户需自带轮胎，拆装与四轮动平衡工时费全免，冬季胎与常规胎切换更省心。

免费轮胎存储服务：换下的轮胎没处放？小米汽车提供免费冬季轮胎存储服务，可寄存至 2027 年 12 月 31 日。您签署轮胎存储协议后门店将为每条轮胎张贴专属标识妥善保管。服务范围为指定服务中心，单店限前 100 名，先到先得，建议提前通过小米汽车官方热线或小米汽车 APP 专属服务群进行预约。

免费道路救援（事故、亏电救援无忧）：冬季路况复杂，如遇故障或事故导致车辆无法正常行驶、或继续行驶存在较大风险，小米汽车免费提供道路救援，跨城、无距离、无次数限制。轮胎扎钉、车辆亏电无法行驶等情况，就近拖车至门店或充电站。